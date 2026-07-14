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MEDIASET PER IL FUTURO14 luglio 2026

Anziani: non lasciamoli soli

Ecco tre piccoli gesti per combattere questa emergenza
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I dati ISTAT richiamano l’attenzione su una condizione sempre più diffusa.

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