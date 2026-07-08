Mediaset al Giffoni per l’educazione affettiva

Il 20 luglio Mediaset sarà al Giffoni Film Festival per presentare “Effetto Domino”, il docu-reality prodotto da Infinity LAB, disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity.

Un appuntamento dedicato all’educazione affettiva e alla consapevolezza emotiva, in continuità con la campagna crossmediale realizzata da Mediaset per il Futuro per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di riconoscere, ascoltare e gestire le proprie emozioni.

Un viaggio nelle emozioni con “Effetto Domino”

“Effetto Domino” è una serie in 5 episodi, ideata, scritta e diretta da Marco Cortesi e Mara Moschini, che esplora alcune delle emozioni più complesse e universali: rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia.

Al centro del racconto ci sono 30 ragazzi che non si conoscono tra loro e che vengono coinvolti in un percorso psicologico e narrativo costruito attraverso un gioco di carte. Ogni carta contiene una domanda pensata da un team di psicologi e psicoterapeuti per stimolare il confronto, l’ascolto e l’empatia.

Dalle domande più semplici alle riflessioni più profonde, il gioco diventa uno strumento per raccontarsi, immedesimarsi negli altri e comprendere meglio il modo in cui le emozioni influenzano le nostre relazioni e le nostre scelte quotidiane.

La campagna di Mediaset sull’educazione affettiva – sensibilizzazione

In sinergia con i temi affrontati dal docu-reality, Mediaset per il Futuro ha sostenuto “Effetto Domino” con una campagna multisoggetto di sensibilizzazione dedicata al tema dell’educazione affettiva, con declinazioni pensate per i diversi canali del Gruppo: TV, radio, digital, Digital Out Of Home e social.

Il messaggio alla base della campagna è semplice e diretto: imparare a riconoscere ciò che proviamo è il primo passo per vivere le emozioni con maggiore consapevolezza e responsabilità.

Da qui il claim:

“Siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte.”

Un invito a non subire le emozioni, ma a comprenderle. Perché rabbia, ansia, gelosia, senso di colpa e invidia possono diventare occasioni di crescita, se impariamo ad ascoltarle e a gestirle.

Al Giffoni un laboratorio di ascolto e consapevolezza

Durante l’appuntamento al Giffoni, dopo la visione di un estratto della serie, la presentazione diventerà un momento di confronto aperto con il pubblico.

Attraverso la proiezione di alcune card dedicate alle emozioni raccontate nel docu-reality, i ragazzi saranno invitati a riflettere sui propri vissuti e stati d’animo. Un dialogo pensato per trasformare la visione della serie in un’esperienza condivisa.

Con il contributo di una psicologa presente in sala, il pubblico avrà l’occasione per riflettere sull’importanza di riconoscere ciò che proviamo e di imparare a gestirlo con consapevolezza, perché “siamo le nostre emozioni, ma siamo anche le nostre scelte”.

Per continuare a confrontarsi sul tema anche dopo l’incontro, è possibile scaricare l’ origami delle emozioni: uno strumento semplice, pensato per stimolare il dialogo, la riflessione e il confronto sull’educazione affettiva.

Scarica il file per stampare e costruire il tuo origami.

Scarica il file per stampare l’origami



