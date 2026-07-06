Solitudine degli anziani: approfondimenti 2026

MEDIASET PER IL FUTURO 06 luglio 2026

Alcuni estratti dai programmi Mediaset che hanno dedicato al tema alcuni servizi

Tu Si Que Vales

In studio Licia Fertz, una 94enne con un deambulatore glitterato, attivista influencer, esempio di invecchiamento attivo, molto famosa su Instagram. Racconta la sua esperienza: dopo la

morte del marito era stanca di vivere, il nipote l'ha aiutata cominciando a fotografarla e a postarla

sui social, dove lei dà consigli alle persone: “Non bisogna abbattersi, bisogna fare e agire”.

Dentro la notizia

In collegamento il sig. Gino Lastore, novantenne che dà lezioni di fitness ispirate al tai-chi dalla Martesana di Milano. Lui è un ex maratoneta. Ora è la dimostrazione che non serve essere giovani per fare movimento.



Le Iene

La storia di Carlo Gilardi: l'uomo, solo e anziano, ritenuto incapace di gestire il proprio patrimonio (sebbene i servizi testimonino la sua lucidità e la sua capacità di intendere e di volere) rinchiuso - e poi deceduto - in una struttura per anziani contro la sua volontà, dietro disposizione dell'amministratrice di sostegno a cui era affidato. Le Iene, in particolare con i reportage di Nina Palmieri, hanno seguito molto da vicino il caso, finendo anche a giudizio insieme all'autrice Carlotta Bizzarri con l'accusa di diffamazione dall'amministratrice di sostegno.

Dentro la notizia

Problemi di vicinato: un 87enne ascolta musica a tutto volume e fa rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte. Probabilmente un modo per attirare l'attenzione e vincere la solitudine.

Mattino cinque news

Focus sull'aumento delle truffe agli anziani grazie anche alle nuove tecnologie e alcuni suggerimenti per prevenirle: ecco il caso di un'anziana a Corinaldo morta di infarto in seguito ad una truffa effettuata con la voce del figlio generata con l'IA.