Solitudine degli anziani: approfondimenti 2026

Tu Si Que Vales
In studio Licia Fertz, una 94enne con un deambulatore glitterato, attivista influencer, esempio di invecchiamento attivo, molto famosa su Instagram. Racconta la sua esperienza: dopo la
morte del marito era stanca di vivere, il nipote l'ha aiutata cominciando a fotografarla e a postarla
sui social, dove lei dà consigli alle persone: “Non bisogna abbattersi, bisogna fare e agire”.
Dentro la notizia
In collegamento il sig. Gino Lastore, novantenne che dà lezioni di fitness ispirate al tai-chi dalla Martesana di Milano. Lui è un ex maratoneta. Ora è la dimostrazione che non serve essere giovani per fare movimento.
Le Iene
La storia di Carlo Gilardi: l'uomo, solo e anziano, ritenuto incapace di gestire il proprio patrimonio (sebbene i servizi testimonino la sua lucidità e la sua capacità di intendere e di volere) rinchiuso - e poi deceduto - in una struttura per anziani contro la sua volontà, dietro disposizione dell'amministratrice di sostegno a cui era affidato. Le Iene, in particolare con i reportage di Nina Palmieri, hanno seguito molto da vicino il caso, finendo anche a giudizio insieme all'autrice Carlotta Bizzarri con l'accusa di diffamazione dall'amministratrice di sostegno.
Dentro la notizia
Problemi di vicinato: un 87enne ascolta musica a tutto volume e fa rumori molesti a tutte le ore del giorno e della notte. Probabilmente un modo per attirare l'attenzione e vincere la solitudine.
Mattino cinque news
Focus sull'aumento delle truffe agli anziani grazie anche alle nuove tecnologie e alcuni suggerimenti per prevenirle: ecco il caso di un'anziana a Corinaldo morta di infarto in seguito ad una truffa effettuata con la voce del figlio generata con l'IA.
Dentro la notizia
Prigionieri in casa senza ascensore: ultra novantenni non escono da anni: a Villagordiani (Roma), 158 famiglie di anziani e disabili vivono in condomini di edilizia popolare senza ascensore. Molti non possono uscire per curarsi e devono ricorrere a costose cure domiciliari private. Si sottolinea che è una questione di dignità; diritto all’abbattimento delle barriere architettoniche.