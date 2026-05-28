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MEDIASET PER IL FUTURO28 maggio 2026

Disordini alimentari: Approfondimenti 2026

Il tema dei disordini alimentari al centro dei programmi Mediaset
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Forum: body shaming pubblico
Una ragazza 25enne con obesità chiama in causa un gelataio (anche suo ex compagno di scuola) perché ritiene di essere stata ingiuriata pubblicamente, ridicolizzata e offesa nella sua dignità. In studio anche Michela Marzano, docente di filosofia, saggista e scrittrice, che evidenzia il rapporto cruciale dei giovani con il corpo e ricorda l’importanza di discutere di questi temi per sensibilizzare i ragazzi.

Verissimo: la testimonianza di Rosalinda Cannavò
Rosalinda Cannavò ripercorre uno dei momenti più difficili della sua vita, segnato dall'anoressia.

Verissimo: la storia di Heather Parisi
Heather Parisi racconta gli inizi della sua carriera e le difficoltà incontrate al suo arrivo in Italia, dalla violenza subita alla bulimia isterica di cui ha sofferto fino ad una relazione tossica durata anni.

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