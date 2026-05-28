Disordini alimentari: Approfondimenti 2026

Forum: body shaming pubblico

Una ragazza 25enne con obesità chiama in causa un gelataio (anche suo ex compagno di scuola) perché ritiene di essere stata ingiuriata pubblicamente, ridicolizzata e offesa nella sua dignità. In studio anche Michela Marzano, docente di filosofia, saggista e scrittrice, che evidenzia il rapporto cruciale dei giovani con il corpo e ricorda l’importanza di discutere di questi temi per sensibilizzare i ragazzi.