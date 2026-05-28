Attraverso una campagna di comunicazione dedicata, Mediaset rinnova il proprio impegno nel sensibilizzare il pubblico su un fenomeno delicato e sempre più in crescita, soprattutto tra i giovani: i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA).

Come evidenziato dai dati, ad oggi sono 3.5 milioni le persone in Italia che soffrono di disturbi alimentari, le cui molteplici forme risultano spesso difficili da riconoscere.

La campagna “L’ascolto ha il suo peso”, online dal 29 maggio al 2 giugno sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo, si pone l’obbiettivo di incoraggiare all’ascolto e alla comprensione senza giudizio per dare un aiuto concreto a chi soffre di disturbi alimentari.

Ascolto, attenzione e empatia sono valori fondamentali per una diagnosi precoce e aiutano a riconoscere il problema: riducono l’isolamento e creano uno spazio sicuro.

Mediaset, consapevole del proprio ruolo comunicativo e sociale, si fa portavoce di una cultura della consapevolezza e della cura. Riconoscere un disturbo alimentare non è sempre facile, ma esserci con ascolto e comprensione può essere un primo passo per fare la differenza.

Fonte: Ospedale pediatrico Bambino Gesù