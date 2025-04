Una cena esclusiva tra risate, confidenze e passi di danza

La cena speciale per alcune coppie prende il via tra brindisi, confidenze, balli nella White Room

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Oggi pomeriggio, nella Casa delle Coppie di The Couple – Una Vittoria per Due, un nuovo messaggio ha riaperto la misteriosa Stanza delle Scelte. Tutte le coppie hanno deciso di comune accordo di far entrare Danilo e suo fratello Fabrizio, in occasione del compleanno di Danilo. Dopo aver scoperto il premio, sono stati proprio i due fratelli a scegliere chi invitare alla cena gourmet in White Room: Antonino e Andrea, Brigitta e Benedicta, Thais ed Elena.

Calata la sera, è finalmente il momento per le quattro coppie di godersi il loro meritato vantaggio, lasciandosi gli altri compagni esclusi alle spalle. I fratelli Mileto, insieme ai prescelti, varcano la soglia della White Room tra entusiasmo e curiosità, pronti a vivere una cena esclusiva all’insegna del gusto e della complicità.

The Couple ha proprio pensato a tutto per loro: a sorpresa, entra un cameriere pronto a servire una cena gourmet degna di un ristorante stellato. Le coppie, ignare del menù, scopriranno la natura delle pietanze man mano che la cena va avanti. Ad attenderli: polpo rosticciato su purea di patate alla curcuma, risotto ai profumi di mare, turbante di spigola al pistacchio su crema di barbabietola e, per concludere, mousse al cioccolato fondente con crumble alle mandorle.

Nell’attesa tra una portata e l’altra, l’atmosfera si scalda ulteriormente: i concorrenti si lasciano andare a balli improvvisati, replicando i passi insegnati da Stefano e divertendosi a invertire i partner delle coppie. Andrea balla con Thais, mentre Antonino si lancia in pista con Elena, tra risate e complicità che rendono la serata ancora più spensierata e vivace.

La cena prosegue con brindisi sentiti, come quello alla leggerezza voluto da Thais, e con conversazioni che permettono alle coppie di approfondire la conoscenza reciproca iniziata solo pochi giorni fa. In questo clima di confidenza, Thais sottolinea dolcemente come, nella coppia Mileto, sia sempre Danilo a parlare tanto, e invita Fabrizio a raccontare qualcosa in più su di sé, per permettere a tutti di conoscersi meglio.

Nel frattempo, nella Casa delle Coppie, cresce la curiosità su ciò che sta accadendo a pochi passi da loro. Al centro della stanza si attiva un led che trasmette in diretta le prime immagini della cena. Manila appare tra le più curiose e attente, mentre Pierangelo e Jasmine, con tono scherzoso, preferiscono non guardare e si dedicano a lavare i piatti.