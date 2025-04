Prova di comunicazione per le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Una nuova prova attende le coppie che, riunitesi in salone, leggono un messaggio apparso per loro sul led:

"Una comunicazione efficace è alla base di una relazione di una coppia duratura. Oggi mettiamo alla prova la vostra capacità di affidarvi alle indicazioni del vostro compagno di squadra.

Nella White Room dovete recuperare i simboli di the Couple nel minor tempo. La coppia perdente scoprirà il suo destino contenuto nella busta arancione".

I ragazzi osservano le criptiche parole: cosa ci sarà in serbo per loro?

Intervengono Manila e Stefano per dare maggiori delucidazioni sul gioco. I concorrenti si ritroveranno a testa in giù... ma solo con lo sguardo!

Uno dei componenti del duo finirà in Confessionale, mentre l’altro vagherà nella White Room con degli occhialetti che ribaltano completamente la visuale: sopra è sotto, sotto è sopra e camminare dritto potrebbe diventare un’impresa epica.

L’obiettivo? Trovare due simboli di The Couple - Una vittoria per due, guidati solo dalla voce del partner. Chi riuscirà a coordinarsi sarà salvo, chi, invece, farà il tempo peggiore dovrà aprire la busta arancione.

Tutte le coppie si cimentano nel gioco con entusiasmo, o almeno ci provano. Alla fine, la classifica è la seguente: in testa ci sono Danilo e Fabrizio, seguiti da Laura e Giorgia. Al terzo posto si piazzano Stefano e Manila, e subito dopo di loro si classificano Pierangelo e Jasmine, Irma e Lucia e Thais ed Elena. Penultimo tempo per le sorelle Benedicta e Brigitta.

A chiudere la classifica, Antonino e Andrea, che come da regolamento vanno ad aprire la temuta busta finale. Cosa li aspetta?

Andrea legge il contenuto del messaggio: "La casa è sottosopra. La coppia che ha perso la prova ha un'ora di tempo per riordinare tutta la casa. Attenzione, però, se le altre coppie non saranno soddisfatte del lavoro potranno chiedere che la pulizia venga ripetuta anche domani e così via".

Scherzosi, gli altri concorrenti dicono di voler disordinare di proposito per far lavorare di più i ragazzi. Un po' lamentandosi, Andrea e Antonino accettano la penitenza, sebbene fossero già pronti per gustarsi la deliziosa cena prevista per loro e le sorelle Boccoli.

Ma alcuni, mossi da uno spirito di bontà, suggeriscono di rimandare all'indomani la sessione di pulizie...insomma, per stasera i due sembrano esonerati dalle attività domestiche, ma domani non si sfugge!