Antonino Spinalbese percepisce freddezza da Irma Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La competizione è la linfa vitale di The Couple - Una vittoria per due e tutti i concorrenti sono agguerriti e determinati a conquistare la finale.

Così, anche la serata premio di Antonino, Andrea, Brigitta e Benedicta si trasforma in un momento adatto per fare delle riflessioni sugli altri concorrenti.

A una domanda diretta delle sorelle Boccoli, Antonino risponde con una considerazione: probabilmente lui e Andrea riceveranno tantissimi voti per la Nomination.

Da lì, Antonino continua condividendo una sua personale idea su Irma. Ha notato che la ragazza continua a essere ostile nei suoi confronti. "Non le piaccio" dice rassegnato.

Con Lucia, l'uomo riesce ad avere più dialogo ma non si può dire lo stesso della sorella che, invece, continua a essere fredda.

Antonino ha provato ad avere un confronto, ma la ragazza si è chiusa sempre di più.

Le sorelle domandano come mai la pugile abbia questo atteggiamento. Forse Irma si sente a disagio con lui?

Andrea interviene, dal suo punto di vista si tratta di un'antipatia a pelle. Il calciatore ha notato che Irma con lui è più cordiale e aperta mentre con Antonino è stata guardinga fin dalla prima sera.

Probabilmente Irma considera Antonino uno stratega e, secondo lo stesso hair stylist, la ragazza lo sta mettendo in dubbio come persona. Forse non lo considera sincero.

Discorso diverso per Pierangelo: anche lui inizialmente aveva manifestato un'antipatia nei confronti di Antonino, ma adesso, soprattutto dopo il confronto che hanno avuto, è molto cambiato. I loro rapporti sono nettamente migliorati.

Brigitta ha un'idea ben precisa su Irma. Secondo lei, la donna punta a essere leader e ha intravisto in Antonino una possibile minaccia. A modo suo, il ragazzo è riuscito a farsi apprezzare e a conquistare la benevolenza del gruppo. Irma, essendo una sportiva, combatte per ciò che vuole, per questo sta studiando tutti gli avversari. Quello che potrebbe risultare più ostico ai suoi occhi è proprio Antonino.

Andrea sta troppo in disparte per costituire un pericolo, mentre i fratelli Mileto, con la loro simpatia, le appaiono innocui. Delle donne, invece, Irma è già la più forte, non ha bisogno di entrare in competizione con loro.

Che sia davvero questo il motivo dietro alla freddezza di Irma? Difficile dirlo. Ma che sia una semplice antipatia oppure una tattica ben studiata poco importa: tra l'uomo e la pugile non è scattata la scintilla.