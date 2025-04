Una serata speciale nell'elegante Privé

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo aver conquistato la prova dei mattoncini, Antonino e Andrea si godono una meritata ricompensa: una cena nel Privé, che hanno deciso di condividere con le sorelle Boccoli.

Le coppie entrano e si lasciano travolgere l'atmosfera elegante. Tra luci soffuse e mobilio in legno, la stanza ha un fascino esotico che ricorda le Maldive. Dopo un iniziale stupore, i concorrenti si siedono a tavola in attesa di gustare la cena.

Tra un brindisi e una risata, si passa all'analisi del gioco: Andrea osserva che Manila e Stefano sono forti nelle prove, ma forse meno incisivi per chi guarda da casa. Irma e Lucia e i fratelli Mileto, invece, potrebbero godere del consenso del pubblico.

Giorgia e Laura vengono considerate le più fragili del gruppo, anche e soprattutto per il carattere chiuso della ginnasta. Pierangelo e Jasmine? “Difficili da collocare” commenta Andrea.

Antonino riflette. Secondo lui, le preferenze del pubblico si possono evincere solamente dai risultati delle Nomination. Benedicta, invece, svela la sua tattica: meglio puntare al più debole, per alzare le probabilità di sopravvivenza al televoto.

Per adesso, le più forti sembrano essere le sorelle Testa che, secondo Benedicta, sono molto amate perché hanno varie caratteristiche vincenti. Se fosse a casa, la donna tiferebbe per loro.

Al momento del dolce, Antonino fa una domanda amara: cosa pensano le sorelle Boccoli delle altre donne della Casa delle Coppie?

Per Benedicta, nessuna si è esposta davvero, probabilmente l'unica ad aver avuto il coraggio di mostrarsi è proprio lei. Degli uomini, invece, quello più esposto è Antonino.

Tra chiacchiere e calcoli, la serata prosegue in assoluto relax. Forse non sarà una fuga alle Maldive, ma una parentesi glamour all'interno di The Couple - Una vittoria per due, assolutamente sì!