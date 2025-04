Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli vincono la prova dei mattoncini

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Tutte le coppie vengono riunite nella Living Room, pronte a scoprire l’esito della sfida appena affrontata. L’atmosfera è carica di tensione: sguardi curiosi si incrociano, battute nervose cercano di alleggerire l’attesa, ma la curiosità è palpabile. Se nella prima manche le sorelle Testa sono state le migliori, oggi riusciranno a mantenere il titolo?

La classifica appare sul led come un fulmine a ciel sereno, illuminando la stanza con numeri che nessuno si aspettava. Al primo posto, con un risultato sorprendente, compaiono Antonino e Andrea: ben 28 mattoncini rimossi. Un numero che lascia tutti senza parole, ben oltre ogni previsione.

Subito dopo, in seconda posizione, le instancabili Irma e Lucia, che con la loro precisione e strategia sono riuscite a portarne via 19, superando il loro stesso record e confermandosi una coppia solida e determinata.

Al terzo posto ci sono Laura e Giorgia, le prime a scendere in campo, che hanno fermato il conteggio a 17 mattoncini, frutto di una prova intensa, giocata fino all’ultimo secondo.

Chiudono la classifica Thais ed Elena, con 15 mattoncini. Nonostante l’impegno e la dedizione, la colonna ha ceduto prima del previsto.

Una classifica che scombina ogni pronostico e riaccende gli equilibri della gara: la sfida è più viva che mai.

Un mormorio si solleva nella stanza: nessuno si aspettava un distacco così netto. Sono proprio Antonino e Andrea a essere premiati. I due ragazzi, vincitori assoluti della prova, si abbracciano soddisfatti mentre vengono invitati ad aprire la misteriosa busta.

All’interno, una sorpresa speciale: una serata di relax nel Privé della Casa delle Coppie, tra comfort, jacuzzi e piccole attenzioni tutte per loro.

Antonino, raggiante, scherza con il gruppo: “Faremo i romantici", già fantasticando sulla serata che li attende. Tutti vogliono sapere come hanno fatto: qual è stata la loro strategia? Come sono riusciti a raggiungere quel numero impressionante? Una tecnica imbattibile: assicurandosi che la colonna fosse sempre in equilibrio, i due ragazzi si muovevano a specchio, alternandosi con cautela.

Le domande si susseguono, l’incredulità è generale, e la loro prova diventa subito leggenda in The Couple - Una Vittoria per Due.