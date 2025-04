Equilibrio e strategia: al via la finale della prova dei mattoncini

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

È arrivato il momento della finale della prova dei mattoncini per le coppie di The Couple – Una Vittoria per Due. Come ieri, anche oggi l’obiettivo è rimuovere il maggior numero possibile di mattoncini senza far crollare la colonna presente nella White Room. Il loro traguardo? Collezionare quanti più mattoncini possibile, vincere per poter scoprire il contenuto inedito della busta custodita nella Living Room.

Nella prima manche il record è stato stabilito dalle sorelle Testa che, con 18 mattoncini, si sono contraddistinte. Quale coppia riuscirà a vincere? A sfidarle sono Antonino e Andrea, Giorgia e Laura, ed Elena e Thais.

Le prime a mettersi alla prova sono proprio le due atlete, più determinate che mai a conquistare la vittoria. Hanno a disposizione solo 5 minuti, che scorrono rapidamente. Mattone dopo mattone, le due dimostrano ancora una volta il loro affiatamento e spirito di squadra, facendo crollare la colonna solo allo scadere del tempo e totalizzando ben 17 mattoncini.

A seguire, Irma e Lucia, concentrate sull’obiettivo. Le due sorelle, sempre perfettamente coordinate nel gioco, riescono con costanza e strategia a superare il loro stesso record: rimuovono 19 mattoncini senza far mai crollare la torre.

È poi il turno di Thais ed Elena, penultime ad affrontare la prova. Le due ragazze si impegnano con grande dedizione, affrontando la sfida con serietà e concentrazione. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la colonna crolla poco prima dello scadere del tempo e riescono a totalizzare solo 15 mattoncini. Nonostante il risultato, le due si mostrano serene e soddisfatte della loro performance, ignare dei punteggi raggiunti dalle altre coppie.

A chiudere questa seconda manche sono Antonino e Andrea, determinati a conquistare la vittoria. Con impegno, tenacia e una tecnica tutta loro, i due affrontano la prova con sicurezza e riescono a portare a termine la missione, cercando di lasciare il segno in questa avvincente prova.