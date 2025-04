Una sfida all'ultimo mattoncino: chi farà cadere la torre?

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La calma è la virtù dei forti, ma può essere anche l'unica arma utile a vincere la sfida di oggi. Tutti contro tutti, i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due sono chiamati a una prova davvero molto intricata.

Come d'abitudine, Benedicta legge le regole per tutti:

"Le grandi opere si realizzano mettendo un mattone alla volta, oggi, al contrario, dovrete sfidarvi togliendo il maggior numero di mattoni, senza far crollare la colonna che troverete in White Room.

Ogni coppia, al suo turno, può togliere un solo tassello. Perde chi fa crollare la colonna. Pensateci bene: ogni mossa può essere quella decisiva.

Il vincitore scoprirà il suo destino contenuto all'interno della busta arancione".

La concorrente, insieme alla sorella Brigitta, pesca da una ciotola l'ordine delle coppie: dovranno sfidarsi in quattro turni. Ad aprire le danze sono Pierangelo e Jasmine in compagnia di Antonino e Andrea. Seguono i fratelli Mileto che sfidano Laura e Giorgia. Le sorelle Boccoli, invece, affronteranno Elena e Thais; mentre, per ultimi, Manila e Stefano fronteggeranno le sorelle Testa.

In White Room, le coppie troveranno una torre e chi riuscirà a collezionare il maggior numero di mattoncini avrà vinto la manche, chi. invece, causerà la caduta di tutti i mattoncini sarà la coppia che perde il turno. In Confessionale, Benedicta e Brigitta trovano anche una busta arancione, ma tocca attendere la coppia vincente per scoprirne il contenuto.

I primi a entrare in White Room sono Antonino, Andrea, Pierangelo e Jasmine. La ragazza apre il turno. Davanti a lei una torre di mattoncini disposti in una torre. Una volta per turno, i concorrenti possono rimuovere un mattoncino utilizzando soltanto una mano. Attenzione, nervi distesi, controllo e calma, tante piccole cose da tenere a mente per tenere tutto in equilibrio. Nella stanza si sentono soltanto i respiri e i battiti del cuore, lo strisciare del legno, i sospiri di sollievo. In un formidabile testa a testa, le due coppie totalizzano 13 mattoncini per squadra, ma Pierangelo manca un colpo e la torre cade, portando Antonino e Andrea alla vittoria di questo round.

La seconda manche vede protagonisti i fratelli Mileto e Laura e Giorgia. La morra cinese decide le sorti e l'atleta è la prima ad aprire le danze. La tensione è palpabile, entrambe le coppie cercano di tenere a bada l'ansia, facendo appello alla pazienza, alla lucidità. Se Fabrizio suda e Danilo è irrequieto, Laura trema, ma la calma di Giorgia è contagiosa. Le due sportive, difatti, contrariamente a quanto credevano riescono a conquistare la vittoria, con 11 mattoncini, contro i 10 dei due ragazzi. È l'istinto di Laura a valere, ha sottratto il mattoncino vincente, poiché Danilo non ha chance. La judoka abbraccia la compagna: "È solo grazie a te, devo dire grazie a te!"

Il terzo turno porta le sorelle Boccoli a sfidare Thais ed Elena, una sfida, questa, fatta di tensione e controllo, di pace e di respiri lenti, di picchettii ai mattoncini, di piccole mosse precise e attente. Le quattro donne si scontrano senza colpi forti, ma con misurata pacatezza. Dopo aver conquistato 13 mattoncini per coppia, purtroppo un colpo più deciso di Brigitta porta la squadra delle sorelle a perdere. Forse la fame le ha giocato un brutto scherzo.

La quarta e ultima sfida della giornata vede sfidarsi le coppie rimanenti: Manila e Stefano e Irma e Lucia. Forse, loro, sono le squadre più calme e lucide, sebbene l'attesa li abbia provati. Colpi ragionati, spostamenti al millimentro. Una prova al cardiopalma. Un testa a testa senza eguali, tant'è che le due squadre infrangono tutti i record precedenti 18 mattoncini per Irma e Lucia e 17 per Manila e Stefano. Fino all'ultimo istante, le due squadre si sono aiutate, confortate, incoraggiate l'una con l'altra. Rispetto e affetto, e non importa chi ha visto. Le due sorelle vincono la sfida, Manila fa cadere la torre. Lucia afferma: "Siamo stati fortissimi" e Irma aggiunge: "È stato bello sfidare voi e affrontare questa sfida insieme" e al rientro in salone tutti si sono complimentati con le due squadre.

Passano in semifinale Antonino e Andrea, Laura e Giorgia, Elena e Thais e Irma e Lucia. Chi vincerà questa sfida domani?