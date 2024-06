Il principe William è apparso con i figli George, 11 anni a luglio, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, in uno scatto condiviso su Instagram per celebrare la festa del papà, che nel Regno Unito si festeggia la terza domenica di giugno.

"Ti amiamo, papà. Buona festa del papà. G, C e L", si legge a corredo della foto accompagnata da alcuni cuori in cui il principe di Galles e i figli sono immortalati da Kate Middleton di spalle su una spiaggia, mentre osservano il mare all'orizzonte.

William ha poi pubblicato una foto amarcord con Re Carlo III, per festeggiare il padre: "Pa, buona festa del papà", ha scritto il principe a corredo di un'immagine di lui bambino con Re Carlo, che sta continuando a lottare contro il cancro.

William e la foto con la famiglia a Buckingham Palace

Di recente il principe William era stato immortalato con la moglie Kate Middleton, i figli e il padre Re Carlo durante il loro tradizionale affaccio da balcone di Buckingham Palace per assistere al passaggio della Royal Air Force, evento di chiusura del Trooping the Colour.

L'evento è stato l'occasione della prima apparizione di Kate Middleton in pubblico dopo l'annuncio del tumore lo scorso marzo. Prima della parata, è stata la stessa principessa a garantire la sua presenza con un lungo post sui social, arrivato a sorpresa.

"Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia", aveva fatto sapere Kate.

Nel video sotto, gli highlights del Trooping the Colour 2024.