Il primo evento pubblico di Kate Middleton è terminato con il tradizionale affaccio dal balcone di Buckingham Palace. La principessa ha preso posto infatti sul balcone del palazzo insieme al resto della famiglia reale per assistere al passaggio della Royal Air Force, evento che chiude il Trooping the Colour. Accanto a Kate da un lato re Carlo - che sta lottando, come la principessa, contro un tumore -, dall'altro William. Davanti alla coppia, i loro tre figli George (10 anni), Charlotte (9 anni) e Louis (6 anni).

Il Trooping the Colour è stato l'occasione della prima apparizione di Kate Middleton in pubblico dopo l'annuncio del tumore lo scorso marzo. Prima della parata, è stata la stessa principessa a garantire la sua presenza con un lungo post sui social, arrivato a sorpresa.

“Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni brutti. In quei brutti giorni ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. La terapia è in corso e durerà ancora qualche mese. Non vedo l'ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re insieme alla mia famiglia”, aveva scritto Kate.

