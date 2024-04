Il principino Louis compie sei anni, lo scatto inedito di mamma Kate

Louis compie sei anni. Per l'occasione, è stato diffuso uno scatto inedito del principino, realizzato da Kate Middleton. "Felice sesto compleanno, principe Louis. Grazie per tutti gli auguri", è la didascalia della foto, pubblicata sui social dei principi del Galles.

Nonostante la malattia, la principessa dunque non ha messo da parte la sua passione per la fotografia e non è venuta meno alla tradizione di scattare foto dei suoi figli da pubblicare in occasione dei loro compleanni.

Era stato proprio un altro scatto, ritoccato dalla stessa Kate Middleton, a destare preoccupazione tra i sudditi. In occasione della festa della mamma nel Regno Unito, la principessa aveva diffuso una foto con i suoi figli, che però si è rivelata manipolata. "Come molti fotografi amatoriali, faccio occasionalmente esperimenti con il fotoritocco", aveva ammesso la principessa, che poche settimane prima era stata operata all'addome.

L'episodio aveva contribuito ad aumentare le speculazioni sulla salute della principessa del Galles. Pochi giorni dopo era arrivato l'annuncio da parte della stessa Kate: "Dopo l'operazione mi è stato diagnosticato il cancro, sto facendo chemioterapia".