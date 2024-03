Il caso della foto di Kate Middleton, la principessa ammette: "L'ho ritoccata io"

Kate Middleton è intervenuta con un messaggio sui social per chiarire la questione sulla sua nuova foto rilasciata il 10 marzo e poi ritirata da alcune agenzie fotografiche per una sospetta "manipolazione". La principessa ha ammesso di aver ritoccato lo scatto.

"Come molti fotografi amatoriali, faccio occasionalmente esperimenti con il fotoritocco. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato la festa della mamma abbiano trascorso dei piacevoli momenti", ha scritto su Twitter Kate Middleton, che è una grande appassionata di fotografia e in passato ha condiviso spesso sui social i suoi scatti di famiglia, in particolare modo in occasione dei compleanni dei figli George, Charlotte e Louise.

Dopo la pubblicazione sui profili social dei principi di Galles dello scatto - il primo dopo l'annuncio della malattia e l'operazione all'addome di Kate Middleton - molti utenti avevano iniziato a esprimere preoccupazione sul fatto che l'immagine, in cui la principessa del Galles è immortalata con i suoi tre figli George, Charlotte e Louis, sembrasse modificata o addirittura generata dall’intelligenza artificiale.

L'AP aveva emesso un avviso per spiegare che la foto non rispettava i propri standard fotografici, in cui veniva usato il termine 'photo kill', a indicare il ritiro dell'immagine e l'ordine ai clienti di rimuovere la foto dai loro sistemi, motivando nel dettaglio la propria scelta: "Ad un esame più attento, sembra che la fonte abbia manipolato l'immagine in un modo che non soddisfa gli standard fotografici di Ap. La foto mostra un'incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte. Non verrà inviata alcuna foto sostitutiva".

"Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguriamo a tutti buona festa della mamma", si leggeva a corredo dello scatto di Kate Middleton, che è stata dimessa dall'ospedale lo scorso 29 gennaio, a seguito di 13 notti di ricovero e "sta continuando a riprendersi bene dall'intervento chirurgico addominale", avevano fatto sapere di recente i rappresentanti reali a The Independent.