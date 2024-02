Kate Middleton e le condizioni di salute dopo l'intervento: "La principessa si sta riprendendo bene"

Kensington Palace ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton, a seguito dell'operazione all'addome a cui la principessa è stata sottoposta il 16 gennaio scorso.

I rappresentanti reali hanno dichiarato a The Independent: "La principessa di Galles sta continuando a riprendersi bene dall'intervento chirurgico addominale". Un annuncio che mira a sedare i timori dell'opinione pubblica, preoccupata per le condizioni di salute di Kate dopo sue dimissioni dall'ospedale dello scorso 29 gennaio, a seguito di 13 notti di ricovero.

Preoccupazioni che erano aumentate di recente, a causa della defezione dell'ultimo minuto "per questioni personali" del principe William alla messa di commemorazione di uno dei suoi padrini, il re Costantino di Grecia, scomparso a gennaio dello scorso anno. Anche se da Palazzo non hanno fornito alcun dettaglio riguardante la mancata presenza di William alla funzione al Castello di Windsor del 27 febbraio - o negato direttamente che sia collegata alla salute della moglie - i funzionari reali hanno fatto sapere che "non c'è motivo di allarmarsi".

Kensington Palace - che aveva annunciato che Kate Middleton potrà tornare ai suoi impegni pubblici non prima di Pasqua - ha aggiunto tramite i propri portavoce che "la principessa spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di avere quanta più normalità possibile per la sua famiglia e di mantenere private le informazioni mediche personali", aggiungendo che in ogni caso "verranno forniti nuovi aggiornamenti significativi nelle prossime settimane".

Kate Middleton, dopo essere stata dimessa dalla London Clinic, aveva iniziato la sua convalescenza nel castello di Windsor, per poi recarsi nella tenuta storica di famiglia a Sandringham, nel Norfolk, per stare vicina al marito e ai loro tre figli George, Charlotte e Louis.

"Kate non vedeva l'ora di cambiare aria e di godersi i bambini e William mentre giocano all'aria aperta nel Norfolk, dove potrà rilassarsi con la sua famiglia", aveva fatto sapere al Daily Mail una fonte vicina ai principi di Galles.