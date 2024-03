Kate Middleton, la prima foto dopo l'operazione

Sorridente e circondata dall'amore dei suoi tre figli. È così che si mostra Kate Middleton nella sua prima foto dopo l'annuncio della malattia e l'operazione. Lo scatto è stato pubblicato dai profili social del principe e della principessa del Galles in occasione della festa della mamma in Inghilterra.

"Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguriamo a tutti buona festa della mamma", sono le parole scelte come didascalia dello scatto di Kate, insieme a George, che a luglio compirà 11 anni, Charlotte, che a maggio compirà 9 anni, e Louis, che ad aprile compirà 6 anni.

Lo scorso gennaio, la royal family aveva annunciato che Kate Middleton era stata ricoverata in ospedale per sottoporsi a un intervento all'addome. Nello stesso giorno era stata diffusa la notizia anche del ricovero di re Carlo per un intervento alla prostata, in seguito al quale al sovrano è stato diagnosticato un tumore.

Kate Middleton è stata dimessa dall'ospedale circa 10 giorni dopo l'operazione. Finora non si era mai mostrata in pubblico. Sulle sue condizioni di salute non sono mancate speculazioni tanto che Kensington Palace ha diffuso un comunicato: "La principessa di Galles sta continuando a riprendersi bene dall'intervento chirurgico addominale"