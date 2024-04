Re Carlo, prima apparizione pubblica dopo le notizie su un suo aggravamento

Re Carlo è riapparso in pubblico per il primo impegno ufficiale esterno dopo la diagnosi di cancro comunicata a febbraio e soprattutto a pochi giorni dalle indiscrezioni di un peggioramento della sue condizioni di salute. Accompagnato dalla regina Camilla, il sovrano ha visitato un ospedale e un centro oncologico di Londra, dove si è intrattenuto con i pazienti e i loro familiari, oltre che con il personale della struttura. Come annunciato anche attraverso il profilo Instagram della Royal Family, l'attività intrapresa da re Carlo segna anche il primo impegno nel ruolo di Ambasciatore del Cancer Research UK, una posizione assunta alla morte della Regina Elisabetta.

Le indiscrezioni sul peggioramento di salute di re Carlo

"Re Carlo sta molto male", era quanto trapelava nelle scorse ore da una fonte molto vicina alla royal family a The Daily Beast. Il sito d'informazione aveva descritto la fonte come "amico di famiglia" di Carlo e Camilla, precisando come si trattasse della stessa fonte che rivelò che Elisabetta stava morendo per un cancro alle ossa, prima della scomparsa della regina. Ma da Buckingham Palace è arrivata la smentita: "Il re tornerà presto agli impegni pubblici".

"Lui è ovviamente determinato a sconfiggere il cancro e loro ci stanno provando in tutti i modi. Tutti rimangono ottimisti, ma sta davvero molto male. Molto peggio di come lasciano intendere", ha affermato la fonte a The Daily Beast.

Diversi media inoltre, tra cui anche il già citato The Daily Beast, affermano che l'operazione Menai Bridge - con cui viene indicato il piano per il funerale del sovrano - è stata aggiornata. Da più parti però si sottolinea come l'aggiornamento del piano dei funerali sia una pratica di routine. Un ex membro dello staff reale ha dichiarato a questo proposito: "Non è nulla che non ti aspetti dal momento in cui a un sovrano viene diagnosticato il cancro. Sicuramente la circolazione del piano sta attirando attenzione". "Prevedere il peggio è quello che fanno i militari", ha aggiunto un'altra fonte.

La smentita di Buckingham Palace

Dopo tali indiscrezioni sul peggioramento delle condizioni di salute di re Carlo, sui profili social della royal family è stato dato un aggiornamento ufficiale. "Sua Maestà il re tornerà presto agli impegni pubblici dopo un periodo di trattamento e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro", hanno fatto sapere da Buckingham Palace.

Il primo impegno del re e della regina Camilla, di cui è stato diffuso un nuovo scatto, sarà quello di fare visita proprio a un centro di cure oncologiche, dove il sovrano e la consorte incontreranno medici e pazienti. "Questo sarà il primo di una serie di impegni", assicurano da Buckingham Palace.

Re Carlo, dall'operazione alla prostata alla diagnosi di cancro

Lo scorso gennaio, da Buckingham Palace avevano fatto sapere che re Carlo, di lì a poco, si sarebbe operato alla prostata. Dopo l'intervento, però al sovrano è stato diagnosticato il cancro.

Non è stato reso noto di che tipologia di tumore si tratti, ma è stato precisato che è un problema diverso da quello di prostata ingrossata per cui è stato operato. "Il re ha iniziato il trattamento", avevano fatto sapere nella nota.

Non è un momento semplice per la royal family. Anche Kate Middleton sta combattendo contro il cancro: la principessa del Galles era stata operata all'addome negli stessi giorni di Carlo. E anche nel suo caso la diagnosi di tumore è arrivata dopo l'intervento.

Ma purtroppo non è tutto. Di recente Sarah Ferguson, 64 anni, è stata operata per un melanoma maligno che le era stato diagnosticato a gennaio.