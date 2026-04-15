Dalla difficile storia con Mario Balotelli alla pausa di riflessione di Armando Izzo: Raffaella Fico ha ammesso a Verissimo: "Non sono mai stata fortunata in amore".

Dal 2011 al 2012, la showgirl è stata fidanzata con Mario Balotelli, con cui nel 2012 ha avuto la figlia Pia. Il calciatore però ha riconosciuto la bambina nel 2014, dopo una battaglia con la showgirl. Oggi sono in buoni rapporti, ma a Verissimo Raffaella Fico ha ammesso: "Quando mi ha chiesto il test del Dna, mi sono sentita umiliata come donna e come mamma. Dopo anni, Mario mi ha chiesto scusa, si è pentito tanto, ma non si può tornare indietro".



Nel 2014 era stato annunciato il matrimonio tra Raffaella Fico e Gianluca Tozzi, poi annullato. Dal 2016 al 2018 Raffaella Fico è stata legata ad Alessandro Moggi con cui aveva annunciato il matrimonio. Nel 2021 sembrava aver ritrovato l'amore accanto all'imprenditore Piero Neri. "Credo di essermi innamorata dopo tanti anni. Piero mi ha fatto battere il cuore come non mi accadeva da anni", ha detto a Verissimo. Ma qualcosa si è rotto e nel 2022 la showgirl ha annunciato la fine della loro relazione.

Dal 2025 era legata ad Armando Izzo, con cui aveva annunciato di aspettare un bambino. A dicembre del 2025 hanno reso noto di aver perso purtroppo il bambino che aspettavano. "Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso", ha spiegato la showgirl a Verissimo. Ma dopo questa prova difficile, è arrivato un altro momento complicato: Armando Izzo ha annunciato una pausa di riflessione. A Verissimo, la showgirl ha detto: "Andava tutto bene, poi improvvisamente lui ha scelto di andare via. Non me lo aspettavo, è stata una cosa improvvisa come un fulmine a ciel sereno".



Dopo tutte queste delusioni, Raffaella Fico ha aperto commossa il suo cuore a Verissimo: "In realtà, di base, io credo nell'amore. Sono una grande sognatrice. Perché poi succedono queste cose non te lo so dire, non te lo saprei spiegare. Si vede che così doveva andare. Io in amore do tutto, cioè sono una persona rispettosa, sono una persona presente. Sono davvero una persona che dà tutta se stessa quando crede e ama".

Nel video sopra, tutti gli amori di Raffaella Fico.