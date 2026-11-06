Sabato 7 e domenica 8 novembre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato 7 novembre alle 16.30: Burcu Yazgı Coşkun e Mercedesz Henger

A Verissimo si racconterà, tra vita privata e professionale, Stefano Accorsi, tra pochi giorni al cinema con “Il rumore delle cose nuove”.

Silvia Toffanin accoglierà per un’intervista ritratto Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con Dritto e Rovescio e 4 di sera e dal 10 novembre in libreria con un nuovo libro dal titolo: “Dio”.

Inoltre, emozioni e sorprese per Mercedesz Henger, in studio con il compagno Alessio e la loro piccola Aurora.

Direttamente da Grande Fratello Vip il percorso dell’ultimo eliminato dal reality di Canale 5: Jonathan Kashanian.

Sarà ospite anche Su Burcu Yazgı Coşkun, l’attrice turca protagonista della serie di Canale 5 Racconto di una notte.

Infine, a Verissimo la richiesta di giustizia di Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la 34enne uccisa nel 2025, con 24 coltellate, dal compagno, davanti al loro bambino.