Sabato 7 e domenica 8 novembre su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
A Verissimo si racconterà, tra vita privata e professionale, Stefano Accorsi, tra pochi giorni al cinema con “Il rumore delle cose nuove”.
Silvia Toffanin accoglierà per un’intervista ritratto Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con Dritto e Rovescio e 4 di sera e dal 10 novembre in libreria con un nuovo libro dal titolo: “Dio”.
Inoltre, emozioni e sorprese per Mercedesz Henger, in studio con il compagno Alessio e la loro piccola Aurora.
Direttamente da Grande Fratello Vip il percorso dell’ultimo eliminato dal reality di Canale 5: Jonathan Kashanian.
Sarà ospite anche Su Burcu Yazgı Coşkun, l’attrice turca protagonista della serie di Canale 5 Racconto di una notte.
Infine, a Verissimo la richiesta di giustizia di Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la 34enne uccisa nel 2025, con 24 coltellate, dal compagno, davanti al loro bambino.
A Verissimo sarà ospite un’attrice molto versatile e amata: Elena Sofia Ricci.
Silvia Toffanin accoglierà, con i suoi oltre 60 anni di carriera e la sua vita intensa, Al Bano.
Il calciatore Edoardo Bove parlerà del lungo percorso di riabilitazione affrontato dopo il malore che lo ha colpito nel dicembre 2024, durante Fiorentina-Inter, fino al ritorno in campo. Una storia ripercorsa nel docufilm “In un battito”, al cinema dal 16 al 18 novembre.
In studio anche un’artista dal forte temperamento: Katia Ricciarelli.
Inoltre, sarà ospite Sabrina Salerno, che racconterà di una situazione molto spiacevole in cui si è trovata recentemente.
Infine, intensa intervista di famiglia per il ballerino e coreografo Luca Tommassini accompagnato dalla sua adorata mamma Lina.