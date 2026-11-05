Nato a Bologna il 2 marzo 1971, Stefano Accorsi debutta nel 1991 in Fratelli e sorelle di Pupi Avati e due anni dopo si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna. La grande popolarità arriva nel 1994 con lo spot di un gelato: "Per me è stato uno spartiacque", aveva dichiarato a Verissimo.

Radiofreccia di Luciano Ligabue gli vale il David di Donatello e il Ciak d'oro come miglior attore, mentre nel 2002 conquista la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia con Un viaggio chiamato amore. Seguono, tra gli altri, Le fate ignoranti, L'ultimo bacio, La dea fortuna e Marilyn ha gli occhi neri, tutti premiati con il Ciak d'oro. In tv ha interpretato Leonardo Notte, il protagonista della trilogia 1992, 1993 e 1994.

L'attore vive dal 2003 al 2013 una relazione con l'attrice e modella francese Laetitia Casta, da cui nascono Orlando e Athena. Proprio nel 2013, sul set di 1992, conosce Bianca Vitali. I due si sposano nel novembre del 2015 e diventano genitori di Lorenzo, nato nel 2017, e di Alberto, arrivato nel 2020. Lo scorso 29 agosto è nato Davide, terzo figlio di Accorsi e Vitali e quinto per l'attore.