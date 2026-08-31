Stefano Accorsi è diventato papà per la quinta volta

Legati dal 2013, Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sono sposati nel 2015. Nel 2017 sono diventati genitori di Lorenzo e nel 2020 è nato Alberto. Lo scorso luglio, hanno annunciato di essere in attesa del terzo figlio: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre". L'attore è anche papà di Orlando (2006) e Athena (2009), avuti con l'ex compagna Laetitia Casta.

Ospite a Verissimo, Stefano Accorsi aveva parlato della sua famiglia: "Siamo una famiglia allargata molto indaffarata". E della storia d'amore con la moglie Bianca Vitali aveva aggiunto: "Una cosa che mi ha colpito di lei è che non è mai stata una mia fan, non mi ha mai messo su un piedistallo, è sempre stato un rapporto paritario tra noi. Lei coltiva sempre l'aspetto costruttivo delle cose. E ridiamo tantissimo insieme".