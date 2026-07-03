Stefano Accorsi diventerà papà per la quinta volta

Legati dal 2013, Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sono sposati nel 2015. Nel 2017 sono diventati genitori di Lorenzo e nel 2020 è nato Alberto. L'attore è anche papà di Orlando (2006) e Athena (2009), avuti con l'ex compagna Laetitia Casta.



Ospite a Verissimo, Stefano Accorsi aveva parlato dell'amore per la moglie Bianca Vitali: "Una cosa che mi ha colpito di lei è che non è mai stata una mia fan, non mi ha mai messo su un piedistallo, è sempre stato un rapporto paritario tra noi. Lei coltiva sempre l'aspetto costruttivo delle cose. E ridiamo tantissimo insieme". Parlando della sua famiglia, l'attore aveva aggiunto: "Siamo una famiglia allargata molto indaffarata".