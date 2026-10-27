Al Bano e Loredana Lecciso, gli auguri al figlio Albano Junior che compie 24 anni: "Non tutto è stato sempre semplice"

Al Bano, 83 anni, e Loredana Lecciso, 54 anni, condividono sui social un video congiunto di auguri in occasione del compleanno del figlio Albano Junior - detto Bido - che compie 24 anni. Ad accompagnare la tenera clip fatta di foto ricordo di famiglia, le parole di Loredana Lecciso: "Non tutto è stato sempre semplice, ma la gioia di averti come figlio è una delle certezze più belle della mia vita. Sono felice di essere la tua mamma e orgogliosa del ragazzo che sei diventato".
Mamma Loredana conclude la dedica per il figlio con un dolce augurio: "Ti auguro di continuare a crescere, di proseguire con determinazione sulla tua strada e di andare sempre più in alto, senza perdere la sensibilità e la dolcezza che ti rendono speciale. Ti amiamo immensamente".
A gennaio Loredana Lecciso e Al Bano avevano festeggiato anche sui social la laurea di Albano Junior. "La tua laurea è il frutto di impegno, costanza e serietà, qualità che ti appartengono da sempre e che ti rendono la persona che sei - si legge nella didascalia del post in cui i genitori si congratulano con il figlio - È un momento di orgoglio silenzioso ma immenso. Grazie per quello che sei, per come affronti la vita, per la tua forza discreta".
Al Bano e Loredana Lecciso hanno due figli, Jasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, classe 2002.
Il cantante ha avuto altri quattro figli dall'ex moglie Romina Power: Ylenia (1970), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina Jr. (1987).
Ospite a Verissimo nel 2024 insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Al Bano aveva parlato di paternità: "Essere padre è una gioia. Sono orgoglioso, attento, non mi lascio coinvolgere troppo ma tantissimo".
Il cantante aveva poi aggiunto: "Io penso che nel Sud Italia il mestiere di padre si imparava già da piccoli, perché c'era una società dedita al lavoro nei campi, dove i bambini grandi dovevano pensare ai più piccoli. Quando ho avuto loro è stato come se li avessi avuti da sempre".