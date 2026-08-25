Mercedesz Henger festeggia sei mesi della figlia Aurora

Mercedesz Henger, 35 anni, condivide un tenero video sui social per celebrare i primi sei mesi di vita della figlia Aurora, nata a febbraio dalla relazione con il compagno Alessio Salata. "Sei mesi che mi fai capire quanto profondo può essere l'amore", scrive l'influencer su Instagram, a corredo di una clip che ripercorre questi mesi.

"Vi amo", è invece il commento firmato dal compagno di Mercedesz, Alessio Salata, 24 anni.



A maggio, Mercedesz Henger - insieme alla mamma Eva - aveva pubblicato le immagini del battesimo della piccola Aurora.

Mercedesz Henger, il racconto a Verissimo del parto

Ospite a Verissimo un mese dopo aver dato alla luce la figlia Aurora, Mercedesz Henger aveva condiviso le emozioni della maternità. "Il periodo più bello della mia vita dopo l'esperienza più brutta", aveva commentato soffermandosi sul parto: "Ho fatto 19 ore di travaglio. Però posso dire che ne è valsa la pena".



Ad affiancarla, il compagno Alessio Salata, a proposito del quale Mercedesz aveva dichiarato: "È stato incredibilmente paziente. Nonostante si sia preso qualche insulto durante il travaglio, è stato davvero comprensivo. Devo ringraziarlo, non solo per essermi stato accanto durante la gravidanza e il parto, ma per tutto quello che mi sta regalando".



