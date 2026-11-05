Il primo dicembre 2024 il suo cuore si è fermato in campo, insieme ai suoi sogni come giovane calciatore, ma lui non si è arreso, ed è pronto a raccontare la sua rinascita: domenica 8 novembre a Verissimo Edoardo Bove.

Nato a Roma nel 2002 da madre italo-tedesca e da padre originario di Napoli, Edoardo Bove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nella Boreale Don Orione. Nel 2012 è entrato a far parte del vivaio della Roma. Ha fatto il suo esordio ufficiale in prima squadra nel 2021.

Il 30 agosto 2024 è stato ceduto in prestito alla Fiorentina. A dicembre dello stesso anno, durante una partita contro l'Inter, la sua vita è cambiata per sempre, quando ha avuto un arresto cardiaco in campo. Ricoverato in ospedale, il calciatore ha subito un intervento per l'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Non potendo tornare a giocare in Italia, Edoardo Bove ha firmato un contratto con il club inglese Watford.