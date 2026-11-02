I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro.

A puntata inoltrata, Ilary Blasi chiede a Marina La Rosa di prendere in confessionale una busta nera, contenente il nome dell'eliminato. La concorrente comunica la decisione del pubblico con il verdetto definitivo: Jonathan Kashanian è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.

"Ho sentito forse di non essere più adatto perché la verità è che oggi a 45 anni io non sono disposto a tutto per soldi, fama o per esserci, perché, soprattutto, mi sono promesso di uscire da qui, di guardarmi allo specchio e volermi bene. Ci ho messo tanto a volermi bene", dichiara prima di uscire.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE