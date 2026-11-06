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Personaggi06 novembre 2026

Su Burcu Yazgı Coşkun, chi è Canfeza di Racconto di una notte

Scopriamo chi è l'attrice turca, nota anche per il ruolo di Canfeza in Racconto di una notte, ospite a Verissimo sabato 7 novembre
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Su Burcu Yazgı Coşkun, l'attrice turca che interpreta Canfeza in Racconto di una notte e Asiye in Tutto per la mia famiglia, sarà ospite a Verissimo sabato 7 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Su Burcu Yazgı Coşkun nasce a Istanbul il 15 aprile 2005. Nelle sue vene scorre anche sangue albanese grazie alla madre. Nel 2011 esordisce nel mondo delle serie tv prestando il volto a Dilşad in Farklı Boyut. Negli anni ricopre importanti ruoli in soap turche amate anche in Italia, come Racconto di una notte dove interpreta la protagonista femminile Canfeza, e in Tutto per la mia famiglia, in cui veste i panni di Asiye Eren.

Forse non tutti sanno che Su Burcu Yazgı Coşkun ha recitato anche in La forza di una donna: in un episodio ha interpretato il ruolo della protagonista Bahar da giovane.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Su Burcu Yazgı Coşkun è molto riservata: sui suoi social non c'è traccia di amori o foto della sua famiglia, ama invece condividere scatti dal set o dei suoi viaggi in giro per il mondo, Italia compresa.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Canfeza di Racconto di una notte

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