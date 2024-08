Scopriamo le mete delle vacanze degli attori turchi più amati in Italia: dal viaggio in America di Demet Özdemir alle bellezze della Turchia

Sono tanti gli attori e le attrici delle serie tv prodotte in Turchia che sono amati e molto seguiti dal pubblico italiano. Esattamente come i vip italiani, anche gli interpreti turchi condividono sui loro profili social le mete scelte per le vacanze.

Nel video qui sopra, scopriamo le vacanze dei volti più amati delle serie turche di Canale 5.

Demet Özdemir ha scelto Los Angeles per la sua estate. L'attrice protagonista di My Home My Destiny ha visitato gli Universal Studios di Hollywood, condividendo alcuni scatti della giornata sul suo profilo Instagram.

Vacanza significa anche trascorrere del tempo con i propri cari come sta facendo Murat Ünalmış, volto di Demir Yaman di Terra amara, che è tornato nella sua città natale Kayseri insieme al figlio, nato lo scorso aprile. L'attore turco ha visitato anche la città turca di Adana insieme al primo figlio.

Un'estate sotto zero per la coppia formata Serkan Çayoğlu e Özge Gürel. I due attori, protagonisti di Cherry Season - La stagione del cuore, hanno condiviso dei dolci scatti davanti al ghiacciaio Perito Moreno in Argentina.