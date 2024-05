Murat Ünalmış con il figlio nella sua città natale

"Siamo venuti nella nostra città natale", scrive sui social l'attore turco, noto per aver interpretato Demir Yaman in Terra amara

Ritorno alle origini per Murat Ünalmış, che recentemente è tornato nella sua città natale Kayseri insieme al figlio, nato lo scorso aprile dal matrimonio con Albena İlieva (Nutiye Akar). "Siamo venuti nella nostra città natale", ha scritto sui social l'attore 43enne, noto anche in Italia per aver interpretato Demir Yaman nella celebre serie Terra Amara. Lo scorso 23 aprile, poco dopo essere diventato papà, Murat Ünalmış aveva condiviso su Instagram due scatti molto significativi del suo compleanno, festeggiato accanto alla moglie e al primogenito. "È il mio primo compleanno da papa", aveva scritto a corredo delle fotografie.

"Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa - aveva invece raccontato l'attore durante l'intervista rilasciata a Verissimo - Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico".

Murat Ünalmış ha sposato Albena İlieva (Nutiye Akar) a settembre del 2023 e a gennaio, nella trasmissione di Silvia Toffanin, aveva annunciato che presto sarebbe diventato papà. "Tra poco si aggiungerà una terza persona al nostro viaggio: sto per diventare papà", aveva dichiarato, prima di annunciare su Instagram la nascita del maschietto.