Demet Özdemir e le vacanze a Los Angeles

L'attrice turca di My home my destiny ha condiviso alcune foto da Los Angeles sul suo profilo Instagram

" Che la vacanza abbia inizio, ciao da LA". Demet Özdemir, 32 anni, condivide sul suo profilo Instagram i momenti in cui si gode il sole durante le sue vacanze a Los Angeles. Con un cappello da cowboy nero, un paio di occhiali da sole rettangolari e una canotta blu a righe verticali verdi e bianche, l'attrice gira per la città con la sua borsa a tracolla rosa.

Demet è la protagonista della serie turca My Home My Destiny, dove interpreta Zeynep, attualmente in onda su Canale 5 con la seconda stagione e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Instagram: @demetozdemir

Tra le attrici turche più amate in Italia, Demet Özdemir ha recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale e ha guadagnato popolarità internazionale grazie al ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman.

Ha avuto una relazione con l'attore e cantautore Oguzhan Koc, con cui si è sposata il 28 agosto 2022. Tuttavia, dopo otto mesi, la coppia ha annunciato il divorzio.