Özge Gürel e Serkan Çayoğlu, la foto della vacanza in Argentina

L'attrice turca Özge Gürel e il marito Serkan Çayoğlu condividono un tenero scatto della loro vacanza in Argentina

Sul suo profilo Instagram, l'attore Serkan Çayoğlu pubblica un dolce scatto con la moglie Özge Gürel durante un viaggio in Argentina.

I due attori turchi, celebri in Italia per aver interpretato i protagonisti di Cherry Season - La stagione del cuore, si trovano davanti al ghiacciaio Perito Moreno: nella foto condivisa con tutti i loro follower, vediamo Serkan mentre prende in braccio la moglie che si lascia andare a una grande risata.

Özge Gürel, la carriera e la storia d'amore con Serkan Çayoğlu

Özge Gürel è nata a Istanbul nel 1987. Nel corso della sua carriera, l'attrice ha lavorato in molte serie di successo internazionale come Cherry Season - La stagione del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Ha conosciuto Serkan Çayoğlu sul set di Cherry Season - La stagione del cuore. Legati dal 2014, si sono sposati prima in Germania e poi in Italia. Nel 2023, a Verissimo Özge Gürel aveva parlato del suo primo anno di matrimonio con Serkan Çayoğlu.