Gli highlights di Verissimo dell'8 e del 9 marzo

Dall'amore di Riccardo Scamarcio per la figlia Emily al desiderio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin di diventare genitori: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 8 e domenica 9 marzo.

Pierdavide Carone ha parlato del tumore che ha scoperto nel 2020: "Non poter avere figli è la cosa che mi fa più male della malattia". Giuseppe Giofrè ha parlato della collaborazione con Jennifer Lopez, dopo il recente video, diventato virale, in cui balla proprio con J.Lo.

Silvia Toffanin ha voluto ricordare Eleonora Giorgi. "Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho rivissuto un percorso che purtroppo avevo già fatto con mia mamma che se n'è andata per la stessa malattia. L'ho sentita materna, come se mi facesse un po' da mamma", ha detto Silvia Toffanin in un toccante messaggio dedicato alla grande attrice, scomparsa per un tumore al pancreas.

Nella puntata di domenica 9 marzo, Elodie ha parlato a Verissimo dell'amore per il fidanzato Andrea Iannone e della solidità del loro rapporto: "Appena l'ho visto, ho capito che essere umano fosse. Volevo far parte della sua vita, volevo renderlo felice".

Guenda Goria ha raccontato il complesso intervento del primo figlio Noah a soli tre mesi: "Ci hanno detto che doveva essere operato d'urgenza. È stata un'operazione lunga e molto complessa".

Samantha de Grenet ha confidato a Silvia Toffanin il delicato momento che sta vivendo sua mamma: "Posso raccontare che è un momento di difficoltà, mia mamma è tornata in qualche modo una bambina da proteggere".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 8 e domenica 9 marzo.