Elodie: "Con Andrea Iannone un colpo di fulmine, è l'amore della mia vita"

La cantante parla a Verissimo dell'amore per il fidanzato Andrea Iannone: "Appena l'ho visto, ho capito che essere umano fosse. Volevo far parte della sua vita, volevo renderlo felice"

Elodie parla a Verissimo della sua storia d'amore con Andrea Iannone, a cui è legata da quasi tre anni. "Con Andrea ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo tantissimo, è una relazione matura, adulta dove c'è tutto: abbracci, comprensione, amore. È la mia relazione più importante, è la mia relazione della vita", afferma la cantante, 34 anni. Per quanto riguarda l'inizio della loro storia, Elodie rivela: "È stato un colpo di fulmine per me. Non pensavo potessi mai avere un colpo di fulmine perché ci metto un po' a capire le persone, invece con Andrea l'ho capito subito. Appena l'ho visto, ho capito che essere umano fosse. Volevo far parte della sua vita, volevo renderlo felice". Pensando al compagno, la cantante aggiunge: "Con Andrea ci siamo capiti subito, abbiamo delle fragilità in comune. Andrea è un uomo molto forte, sono molto orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore, senza lasciarsi imbruttire dal dolore stesso".