Gli highlights di Verissimo del 23 e del 24 marzo

Dall'amore dell'attrice turca Neslihan Atagül per il marito Kadir Doğulu al momento complesso di Melissa Satta fino alle emozioni degli ex inquilini del Grande Fratello Anita Olivieri, Alessio Falsone, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 23 e domenica 24 marzo.

Shakira ha parlato dell'amore per i suoi figli e della sua vita oggi: "Sono sola, ho bisogno di stare sola, dedicarmi ai miei bambini, ai miei progetti e ritrovare me stessa".

Eleonora Giorgi ha annunciato che tra pochi giorni sarà operata. Alfa ha raccontato il suo percorso nel mondo della musica e ha affermato di essere stato vittima di bullismo.

Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi hanno parlato dell'amore oggi e delle loro famiglie. Giuseppe Garibaldi ha parlato del rapporto con Beatrice Luzzi: "I sentimenti ci sono stati. La aspetterò fuori".

Anita e Alessio hanno parlato della loro storia. L'ex inquilina del Gf ha anche ricevuto un videomessaggio inaspettato dall'ex Edoardo, a cui ha risposto in lacrime: "Quello che ha detto penso sia giusto. Ammetto lo sbaglio, so che non è stata una bella cosa da vedere".

