L'ex inquilina del Grande Fratello replica in lacrime dopo il videomessaggio inatteso da parte dell'ex Edoardo Sanson

Anita Olivieri non ha trattenuto le lacrime, dopo aver ricevuto a Verissimo un videomessaggio inatteso da Edoardo Sanson, a cui è stata legata, tra alti e bassi, per circa dieci anni.

"Mi dispiace per quello che è successo. È successo e basta. Evidentemente dentro di me ho sentito qualcosa di troppo forte. Io stessa non avrei mai pensato di fare qualcosa del genere", ha detto Anita a proposito del suo avvicinamento ad Alessio, che ha posto fine al rapporto con Edoardo.

Alle parole di Edoardo, Anita ha risposto: "Quello che ha detto penso sia giusto. Ammetto lo sbaglio, so che non è stata una bella cosa da vedere". Anita spera di riuscire ad avere un confronto con l'ex e riguardo alla loro relazione spiega: "Siamo stati insieme dieci anni. È stata una relazione complicata, piena, fatta anche di tira e molla perché ci siamo conosciuti da adolescenti. Prima di entrare nella Casa ci stavamo riavvicinando dopo un periodo di lontananza".