Anita Olivieri, l'ex Edoardo Sanson rompe il silenzio a Verissimo: "Il tradimento è tradimento"

L'ex inquilina del Grande Fratello ha ricevuto un videomessaggio inatteso dall'ex Edoardo Sanson: "Non eravamo fidanzati, ma lo siamo stati per 10 anni. Lei era casa, noi eravamo famiglia"

Anita Olivieri ha ricevuto a Verissimo un videomessaggio inatteso da Edoardo Sanson, a cui è stata legata, tra alti e bassi, per circa dieci anni.

"Io e Anita siamo stati insieme per tanto tempo e abbiamo vissuto varie fasi di amore: da quello adolescenziale a quello più maturo fino a sognare un futuro insieme", ha detto Edoardo.

L'ex dell'inquilina del Gf ammette di esserci rimasto male davanti a un avvicinamento di Anita ad Alessio nella Casa: "Non me lo sarei mai aspettato. La perdono perché so che i colpi di fulmine esistono".

P rima dell'ingresso nella Casa, Anita ed Edoardo si stavano riavvicinando dopo un periodo di lontananza: "Non eravamo fidanzati se vogliamo dare un'etichetta, ma un tradimento è un tradimento. Non eravamo fidanzati, ma lo siamo stati per 10 anni, lei per me era casa ed eravamo famiglia".