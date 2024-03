Melissa Satta contro gli attacchi mediatici: "È violenza psicologica grave quanto quella fisica"

Melissa Satta parla a Verissimo dei duri attacchi mediatici che ha ricevuto a causa della sua relazione, ora conclusa, con il tennista Matteo Berrettini.

"C'è stato un accanimento dal primo giorno in cui è uscita la notizia della nostra storia", afferma la showgirl che spesso è stata considerata da alcuni giornali il capro espiatorio per alcuni presunti insuccessi del tennista.

Il fondo è stato toccato quando la showgirl è stata persino definita sex addicted da alcuni tabloid. A questo proposito, Melissa Satta dice: "Non so come si possa arrivare a scrivere qualcosa del genere. Una cosa talmente personale che non si può nemmeno verificare".

Melissa Satta definisce quegli attacchi violenza: "Per me è violenza psicologica pesante che ritengo grave quanto quella fisica".