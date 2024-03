Giuseppe Garibaldi, il rapporto con Beatrice Luzzi: "I sentimenti ci sono stati. La aspetterò fuori"

L'ex inquilino del Grande Fratello parla a Verissimo del suo rapporto con Beatrice Luzzi: "Io la aspetterò fuori. Non so quello che succederà"

Giuseppe Garibaldi parla a Verissimo del suo rapporto con Beatrice Luzzi: "Da parte mia i sentimenti ci sono stati e c'era una forte attrazione che ci univa".

Giuseppe Garibaldi definisce quella con Beatrice Luzzi una vera e propria relazione che al momento però è chiusa: "Si è spenta perché abbiamo avuto continui litigi. A un certo punto ho preso la decisione di chiudere il rapporto. Lei l'ha presa male".

Secondo l'ex inquilino del Gf tra i motivi per cui è stato eliminato c'è anche il suo allontanamento da Beatrice: "La mia decisione di chiudere l'ho pagata con l'uscita".

Nell'ultimo periodo all'interno del reality, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono riavvicinati di nuovo: "Negli ultimi giorni ci siamo uniti di nuovo". Giuseppe non esclude che ci possa essere un futuro con Beatrice: "Lei non vorrebbe, perché ritiene giusto che io stia con una donna della mia età con cui costruirmi una famiglia. Io però la aspetterò fuori. Non so quello che succederà. Abbiamo tante cose da dirci".