Michael Douglas e la decisione di fermarsi: "Avevo lavorato per 60 anni e non volevo morire sul set"

Michael Douglas non tornerà a recitare. Ad assicurarlo è lo stesso attore premio Oscar al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary in Repubblica Ceca. L'ultimo impegno di Michael Douglas risale al 2022. "Ho capito che dovevo fermarmi. Avevo lavorato duramente per quasi 60 anni e non volevo essere uno di quelli che muore sul set", ha spiegato l'attore a proposito della decisione di fermarsi, come riporta Variety.

In futuro però non esclude totalmente un ritorno: "Non mi dichiaro in pensione, perché se arrivasse qualcosa di speciale potrei accettare, ma altrimenti, no". In passato l'attore ha dovuto affrontare gravi problemi di salute: nel 2010 ha intrapreso le cure per un tumore alla gola. A proposito della malattia, Michael Douglas ha detto: "Il cancro al quarto stadio non è una vacanza, ma non ci sono molte scelte. Ho seguito il protocollo con chemio e radioterapia, e sono stato fortunato. L’operazione avrebbe significato non poter più parlare e la rimozione di parte della mandibola, il che sarebbe stato limitante come attore".