Justin Bieber, la dedica alla moglie Hailey Baldwin: "Il mio per sempre"

Justin Bieber, 31 anni, ha pubblicato sui social alcune tenere fotografie scattate al tramonto, che lo ritraggono abbracciato alla moglie Hailey Baldwin, 28 anni, con la quale ha avuto il figlio, Jack Blues, nato il 24 agosto del 2024. "Il mio per sempre", ha scritto il cantante, aggiungendo alcuni cuoricini al dolce messaggio d'amore per la moglie.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, la loro storia d'amore

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono conosciuti da adolescenti tramite amici comuni. Il 13 settembre del 2018 la coppia era convolata a nozze una prima volta con un rito civile a New York, per poi giurarsi nuovamente fedeltà il 30 settembre del 2019 con una splendida cerimonia religiosa a Bluffton, in South Carolina, davanti a parenti e amici. Ad aprile del 2021 Justin Bieber aveva raccontato il suo primo anno di matrimonio: "È stato davvero difficile. C'erano molte cose che non si vogliono ammettere alla persona con cui stai, perché fanno paura. Non volevo spaventarla". Il cantante, che di recente ha pubblicato un lungo sfogo sui social, aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale anche in passato, spiegando di essere stato aiutato dall'amore delle persone che gli vogliono bene e dall'amore di sua moglie Hailey: "Per fortuna, Dio mi ha benedetto con persone straordinarie che mi amano per quello che sono".

Justin Bieber e l'amore per il figlio Jack Blues

Justin Bieber a dicembre del 2020 aveva parlato del suo desiderio di avere figli in un'intervista a The Ellen DeGeneres Show: "Avrò tanti bambini quanti Hailey deciderà di averne. Mi piacerebbe avere una piccola tribù. Penso che li desideri anche lei quanto me, almeno due o tre. Credo, però, che Hailey voglia ancora realizzarsi come donna e che non sia ancora pronta. Penso che questo sia giusto".

A maggio 2024 Justin Bieber e Hailey Bieber avevano annunciato di aspettare il loro primo figlio. Il 24 agosto del 2024, la coppia ha accolto Jack Blues.