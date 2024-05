Justin Bieber e Hailey Baldwin diventeranno genitori

Justin Bieber e sua moglie Hailey Baldwin aspettano il loro primo figlio. Sposati dal 2018, il cantante e la modella hanno sorpreso tutti i loro fan annunciando la gravidanza su Instagram.

Justin Bieber ha condiviso sul suo profilo alcune foto e un breve video. Negli scatti, la modella indossa un lungo abito bianco che mette in evidenza le forme del pancione, e ha il volto coperto da un velo. Tra le foto condivise su Instagram, un'immagine immortala la coppia mentre si scambia un romantico bacio.

Secondo quanto riportato da People, Hailey Baldwin avrebbe appena superato il sesto mese di gravidanza. Sembra che i due futuri genitori abbiano deciso di tenere la notizia lontana dai riflettori il più possibile.

Il matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin

Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati per la seconda volta il 30 settembre del 2019 con una cerimonia religiosa a Bluffton, in South Carolina. Il primo matrimonio della coppia era stato celebrato nel 2018 con un rito civile a New York.

Nel 2020, la coppia aveva festeggiato l'anniversario di nozze con dediche dolcissime su Instagram: "Hailey Bieber. Sono così fortunato ad essere TUO marito! Mi insegni così tanto ogni giorno e mi rendi un uomo migliore! Mi impegno per il resto della nostra vita a darti il ​​potere di essere la donna che Dio ti ha chiamato ad essere! Prometto di metterti sempre al primo posto, di guidarti con pazienza e gentilezza", aveva scritto la popstar.