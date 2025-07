Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la foto con la figlia Jasmine

Anche se la loro storia d'amore è finita, Francesca Tocca e Raimondo Todaro continuano a essere una famiglia per la loro figlia Jasmine, di 11 anni. La ballerina, 35 anni, ha pubblicato sui social uno scatto con l'insegnante di danza, 38 anni, e Jasmine. "Sei la mia Stella", ha scritto Francesca Tocca alla figlia, che ha ereditato dai genitori la passione per la danza, come dimostrano le altre foto e i video condivisi sui social.

Non è la prima volta che Francesca Tocca e Raimondo Todaro accompagnano la figlia ai suoi impegni con il ballo. Già in passato si erano mostrati insieme al saggio della figlia e avevano condiviso sui social l'emozione nel vedere Jasmine esibirsi sul palco.

È stata proprio la danza a far conoscere Francesca Tocca e Raimondo Todaro: sono diventati prima partner nel ballo da giovanissimi e poi nella vita privata. Nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine e l'anno dopo si sono sposati. Nel 2025, dopo circa 17 anni insieme, hanno annunciato la separazione.

"Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente", avevano scritto sui social.

Francesca Tocca aveva parlato a Verissimo della fine del suo matrimonio: "Abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio. Abbiamo dato tutto noi stessi in questa relazione. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che andando avanti, forzavamo le cose e ci stavamo facendo del male. Quindi da persone mature, adulte, che si vogliono bene, abbiamo deciso di fare un passo indietro". Parlando del loro rapporto oggi: "Adesso siamo molto sereni. Abbiamo un bellissimo rapporto". Nel video sotto, la storia d'amore di Raimondo Todaro e Francesca Tocca.