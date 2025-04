Francesca Tocca parla a Verissimo della separazione da Raimondo Todaro, dopo undici anni di matrimonio. "Adesso siamo molto sereni. Abbiamo un bellissimo rapporto", afferma la ballerina, 35 anni.

Riguardo ai motivi che hanno portato alla separazione dal ballerino e insegnante di danza, 38 anni, la ballerina dice: "Abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio. Abbiamo dato tutto noi stessi in questa relazione. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che andando avanti, forzavamo le cose e ci stavamo facendo del male. Quindi da persone mature, adulte, che si vogliono bene, abbiamo deciso di fare un passo indietro".

"Anche riconoscere che per il bene dell'altra persona è meglio momentaneamente lasciarla andare è un atto d'amore - aggiunge Francesca Tocca in lacrime -. Con Raimondo siamo cresciuti insieme, il bene che ci vogliamo va oltre".

Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano già vissuto una crisi in passato, che erano riusciti a superare. In futuro, la ballerina non esclude un secondo ritorno: "Mai dire mai nella vita. Io sono una persona istintiva, vivo alla giornata, non programmo nulla. Non dico che sia impossibile un ritorno, ma per ora è così".