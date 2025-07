Gigi D'Alessio, la sesta figlia compie un anno: "Auguri Giginevra mia"

Ginevra, la figlia più piccola di Gigi D'Alessio, compie un anno. Per l'occasione, il cantautore, 58 anni, pubblica uno scatto con la sua bambina. "Auguri Giginevra mia", scrive Gigi D'Alessio, creando una fusione tra i loro due nomi. "Un anno di te, un anno di noi. Buon compleanno cucciolotta", aggiunge il cantautore, che ha avuto la figlia Ginevra nel 2024, dalla relazione con la compagna Denise Esposito, con cui ha anche il figlio Francesco (2022).

Gigi D'Alessio è poi anche papà di Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003), nati dal matrimonio con Carmela Barbato - e di Andrea (2010) - avuto durante la relazione con Anna Tatangelo. Gigi D'Alessio è anche nonno di quattro nipoti: Noemi (2007), Sofia (2020) e Giselle (2021) - figlie del suo primogenito Claudio - e di Joseluí, figlio della sua secondogenita Ilaria.

Ospite a Verissimo, Gigi D'Alessio aveva parlato della sua famiglia numerosa: "Ho sei figli e quattro nipoti. A casa mia non si capisce niente. A volte diventa difficile metterli tutti insieme. Quando capita un compleanno e riusciamo a metterli insieme, lì mi commuovo perché sono frutti nati da me e voluti". Parlando di Francesco e Ginevra, il cantautore non aveva nascosto i suoi timori: "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".