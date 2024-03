Shakira, l'amore per i figli Milan e Sasha

Shakira parla a Verissimo dell'amore per i suoi figli Milan e Sasha, nati nel 2013 e 2015 dalla relazione con il calciatore Gerard Piqué. "I miei bambini sono la cosa più importante della mia vita, sono la mia ispirazione", afferma la cantante, uscita il 22 marzo, dopo sette anni, con il nuovo album dal titolo Las Mujeres Ya No Lloran.

Riguardo a se stessa come mamma, dice: "Sono tante mamme: sono una mamma elicottero - nel senso che sono sempre incombente sui miei figli per vedere cosa fanno - sono una mamma amica, una mamma professoressa. Ho un rapporto sincero con loro, fatto di dialogo e di empatia".

Shakira dedica anche un augurio ai suoi figli: "Mi auguro che siano felici, che credano in se stessi, che non abbiano paura di esprimere le loro opinioni. Spero che possano essere di ispirazione per altre persone e fungere da esempio positivo ai loro figli, che siano persone per bene, che siano uomini leali e sinceri e che siano fedeli, che siano trasparenti e autentici".