Alfa: "I bulli sono venuti al mio concerto"

Il cantante parla a Verissimo degli anni in cui è stato vittima di bullismo: "La musica mi ha salvato"

Alfa racconta a Verissimo di essere stato vittima di bullismo: "A scuola ero grasso e timido, era facile prendermi in giro". Il cantante, che ha studiato musica da bambino, ha iniziato così a scrivere canzoni come valvola di sfogo: "Scrivevo come alternativa alle uscite con gli amici. La musica era la mia migliore amica. La musica mi ha salvato".

Oggi Alfa ha perdonato i suoi bulli: "Sono venuti anche a un mio concerto. Da ragazzini può capitare di essere un po' cattivi".

Prima di arrivare a Sanremo, il successo del cantante era esploso grazie a Internet: "Sono molto timido, non sarei mai riuscito a fare un talent. Caricavo le mie canzoni online. Ho scelto uno pseudonimo, Alfa, per non farmi riconoscere dai miei compagni di scuola. Poi però un paio di miei brani sono esplosi e la mia passione è diventata un lavoro".