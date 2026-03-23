Gli highlights di Verissimo del 21 e del 22 marzo



Dal momento delicato di Pierpaolo Pretelli all'amore di Ermal Meta per le sue tre figlie: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 marzo.

Nina Palmieri ha parlato della maternità a 41 anni: "Amanda non è stata una scelta, qualche anno prima avevo congelato gli ovuli". Jasmine Trinca ha raccontato di essere stata vittima di molestie: "Ho incontrato persone che, se le incontrassi adesso, saprei reagire in un altro modo".



Pierpaolo Pretelli ha parlato del suo momento difficile: "Qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, senza un briciolo di verità". Chiara Balistreri ha condiviso il suo sfogo per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex.

Sal Da Vinci ha parlato della lunga storia con la moglie Paola: "L'amore è un mestiere che va frequentato". Rudy Zerbi ha espresso la sua emozione per il traguardo di Giulia Stabile, entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalía nel suo tour mondiale.

Gisèle Pelicot ha ripercorso la sua storia, segnata dagli abusi dell'ex marito che per dieci anni l'ha narcotizzata e fatta stuprare da altri uomini. "Lui mi narcotizzava sempre. A volte anche a colazione. Mi dava anche dei rilassanti muscolari. Era come se fossi in anestesia generale in sala operatoria. Non mi accorgevo di niente", ha spiegato Gisèle, diventata un esempio di coraggio per tante donne nel mondo.



Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 marzo.