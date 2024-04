Gli highlights di Verissimo del 13 e del 14 aprile

Dall'intenso racconto di Francesca De André alle emozioni di Virginia Mihajlović: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 aprile.

Beatrice Luzzi ha aperto il suo cuore: "Sono single dal 2019, non ho avuto nessun flirt fino al Grande Fratello". Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian hanno parlato della loro storia nata a Uomini e Donne.

Lucia Ferrari ha parlato della sua "amicizia speciale" con Ayle: "Vedremo come evolverà".

Virginia Mihajlović annuncia a Verissimo di essere in attesa del secondo figlio: "Sto entrando nel quinto mese". Insieme a Silvia Toffanin, la figlia di Sinisa Mihajlović svela il sesso del secondo figlio e rivela anche il nome scelto per il piccolino: "Volevo che avesse un significato, che ricordasse papà: si chiamerà Leone Sinisa".

Giuseppe Giofrè parla del suo ex fidanzato Adam, che è stato il suo primo grande amore: "Oggi non stiamo insieme, ma il primo amore non si scorda mai".

Gli attori di Terra amara Ergün Metin ed Erkan Bektaş, volti di Vahap e Abdülkadir, raccontano a Verissimo la loro vita privata e rivelano di essere entrambi single.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 aprile.